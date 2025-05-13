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Фигуранта дела экс-губернатора Курской области этапировали в Москву и продлили арест

Экс-замглавы «Корпорации развития Курской области» Грабина этапировали в Москву
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывшего заместителя гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина этапировали в Москву и продлили срок ареста по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Грабин подозревается в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Его доставили в столицу для проведения очных ставок с другими фигурантами. Московский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста.

16 апреля МВД сообщило, что бывший губернатор Курской области Смирнов и его заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву для предъявления обвинений. Свою вину они отрицают.

Источник «Коммерсанта» заявил, что сведения о причастности губернатора и его заместителя к хищениям стали известны после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он также отметил, что люди, имевшие в прошлом судимость, не могут работать в органах власти и ее структурах. В своих соцсетях Хинштейн разместил соцопрос, в котором предложил высказать мнение по этому вопросу. Подавляющее большинство проголосовавших выступили против бывших уголовников на госслужбе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве за растрату был арестован фигурант дела экс-губернатора Курской области.

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