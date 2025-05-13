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Двух жителей Забайкалья осудили за попытку вступить в террористическую организацию

Жителей Забайкалья осудили за попытку вступить в террористическую организацию
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Двое жителей Забайкальского края приговорены к 9 и 12 годам колонии строгого режима за попытку вступления в международную террористическую организацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России.

По данным ведомства, первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, после чего будут переведены в исправительную колонию. Следствие установило, что мужчины планировали выехать в одну из стран Ближнего Востока для присоединения к террористической группировке, но были задержаны и возвращены в Россию.

Прокуратура Забайкальского края поддержала обвинение. Приговор в отношении одного фигуранта уже вступил в силу, решение по второму пока не окончательно.

6 мая Центральный окружной военный суд приговорил 41-летнего жителя города Йошкар-Олы Республики Марий Эл к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мужчина обвиняется в публичном оправдании терроризма в интернете. Следствие установило, что в сентябре 2022 года в Йошкар-Оле подсудимый, используя принадлежащее ему мобильное устройство, разместил в социальной сети комментарии, в которых оправдывал террористическую деятельность.

Ранее несовершеннолетний житель Кузбасса планировал совершить теракт на территории военкомата.

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