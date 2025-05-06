Жителя Марий Эл приговорили к сроку за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд приговорил 41-летнего жителя города Йошкар-Олы Республики Марий Эл к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Мужчина обвиняется в публичном оправдании терроризма в интернете. Следствие установило, что в сентябре 2022 года в Йошкар-Оле подсудимый, используя принадлежащее ему мобильное устройство, разместил в социальной сети комментарии, в которых оправдывал террористическую деятельность.

Суд также лишил обвиняемого права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на два года.

В конце апреля в Барнауле иностранца приговорили к 13 годам колонии строгого режима за поддержку террористов. Обвиняемый 2004 года рождения был задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В мессенджере Telegram он оправдывал деятельность международной террористической организации, а также распространял фото и видео в группах социальных сетей.

Ранее россиянина оштрафовали почти на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях.