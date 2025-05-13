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В Амурской области вдоль автомобильной трасы горит лес

SHOT: лесной пожар вплотную подошел к автомобильной трассе в Амурской области
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Telegram-канал «Amur Mash»

В Амурской области сильный лесной пожар подошел вплотную к автомобильной трассе Благовещенск — Свободный. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает SHOT.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе села Москвитино. Автомобили на этом участке трассы вынуждены буквально ехать сквозь пламя.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в настоящее время огонь бушует на площади более 3000 гектаров. Пожарно-спасательные формирования за минувшие сутки пожарно-спасательные формирования.

В связи с лесными пожарами на всей территории Амурской области введен особый противопожарный режим. В МЧС напомнили, что в лесах категорически запрещается разводить костры, сжигать траву, оставлять на освещенных солнцем полянах бутылки и осколки стекла.

11 мая сообщалось, что в Забайкалье 16-летнего подростка обвинили в масштабном лесном пожаре, который не могут потушить уже три дня.

Ранее украинских агентов заподозрили в поджогах леса в Забайкалье.

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