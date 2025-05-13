Спортсмена оштрафовали за то, что он не встал во время исполнения гимна России

Спортсмен Абдуллаев А. М. оштрафован на 2 тыс. рублей за то, что не встал во время исполнения гимна России на открытии первенства ДФО по спортивной борьбе в Благовещенске. Об этом сообщил Telegram-канал городского суда.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Мировой судья рассмотрела материалы дела, включая видеозапись и объяснения спортсмена, и подтвердила его вину по статье 17.10 КоАП РФ. Абдуллаев признал нарушение, но заявил, что действовал неумышленно.

Статья 17.10 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение порядка использования государственных символов, включая неуважительное отношение к гимну.

10 апреля сообщалось, что в Карачаево-Черкесии 20-летнего местного жителя оштрафовали за нарушение, предусмотренное статьей «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» КоАП РФ. 25 января текущего года, находясь на мероприятии в спорткомплексе парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске, молодой человек не встал во время исполнения государственного гимна России. При этом уважительной причины для подобных действий у юноши не было. На рассмотрение дела юноша не явился. Мировой судья судебного участка №8 признал его виновным в правонарушении и назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что россиян нужно наказывать за неуважение к гимну и флагу.