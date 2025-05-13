Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спортсмена оштрафовали за то, что он не встал во время исполнения гимна России

В Благовещенске спортсмена Абдуллаева оштрафовали за неуважение к гимну России
close
Depositphotos

Спортсмен Абдуллаев А. М. оштрафован на 2 тыс. рублей за то, что не встал во время исполнения гимна России на открытии первенства ДФО по спортивной борьбе в Благовещенске. Об этом сообщил Telegram-канал городского суда.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Мировой судья рассмотрела материалы дела, включая видеозапись и объяснения спортсмена, и подтвердила его вину по статье 17.10 КоАП РФ. Абдуллаев признал нарушение, но заявил, что действовал неумышленно.

Статья 17.10 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение порядка использования государственных символов, включая неуважительное отношение к гимну.

10 апреля сообщалось, что в Карачаево-Черкесии 20-летнего местного жителя оштрафовали за нарушение, предусмотренное статьей «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации» КоАП РФ. 25 января текущего года, находясь на мероприятии в спорткомплексе парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске, молодой человек не встал во время исполнения государственного гимна России. При этом уважительной причины для подобных действий у юноши не было. На рассмотрение дела юноша не явился. Мировой судья судебного участка №8 признал его виновным в правонарушении и назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что россиян нужно наказывать за неуважение к гимну и флагу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами