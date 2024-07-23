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Картаполов заявил, что россиян нужно наказывать за неуважение к гимну и флагу

Депутат Картаполов поблагодарил суд за наказание родителей, которые слушали гимн сидя

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.Ru» назвал принципиальным наказание восьмерых жителей Нальчика, которые не встали во время исполнения гимна России на выпускном в школе. По словам депутата, россияне должны отвечать за неуважение к гимну и флагу.

«Мы обратились в соответствующие органы, они очень быстро отреагировали. Мы им за это благодарны. И здесь дело не в размере штрафа, здесь дело в принципиальности подхода. Ведь там же не просто штраф. Там суд, и через это все нужно пройти. Штраф – это уже конечная точка. На Кавказе, в принципе, когда людей заставляют извиняться, когда они вынуждены признавать, что были неправы, это очень важно для всего остального общества. И на сегодня мы не видим необходимости ужесточения штрафов, но мы полагаем, что такая реакция должна быть абсолютно везде. Если человек не уважает гимн, герб, флаг своего государства, то этот человек должен нести ответственность. А все остальные должны знать, что за это ответственность установлена», — сказал Картаполов.

В начале июля в соцсетях появилось видео из школы №33 в Нальчике. На выпускном некоторые родители не встали и остались сидеть на своих местах во время исполнения гимна России. Депутат Андрей Картаполов опубликовал видео в своем Telegram-канале и обратился в «соответствующие органы».

23 июля стало известно, что восемь человек из присутствовавших в зале получили штрафы по статье 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственного гимна РФ). Они должны заплатить по 3000 рублей.

Ранее Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России.

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