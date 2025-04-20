Задержан бывший депутат Курской областной думы

Правоохранители задержали экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о хищении средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Ранее Васильев дал показания на экс-главу региона Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова.

«Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — сказал собеседник агентства.

21 апреля следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения. В правоохранительных органах добавили, что с бывшим депутатом в данный момент проводятся следственные действия в Москве.

19 апреля Курская областная дума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий давшего показания на бывшего губернатора Курской области и находящегося в зоне СВО Максима Васильева.

16 апреля МВД сообщило, что Смирнов и Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, в том числе при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Их арестовали и отправили в Москву для предъявления обвинений. Свою вину они отрицают.

Источник «Коммерсанта» заявил, что сведения о причастности губернатора и его заместителя к хищениям стали известны после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области». По данным МВД, экс-глава региона допускал к контрактам только тех подрядчиков, кто соглашался на «откат» до 15% от суммы договора.

Ранее Хинштейн прокомментировал арест экс-губернатора Курской области и его заместителя.