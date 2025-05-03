В Южном Судане атаковали больницу «Врачей без границ»

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила в социальной сети X, что их больница в Олд-Фангаке в Южном Судане подверглась бомбардировке, есть раненые.

«Была уничтожена аптека. Утеряны все медицинские принадлежности. Есть сообщения о раненых», — говорится в публикации.

Глава миссии «Врачей без границ» в Южном Судане Мамман Мустафа решительно осудил бомбардировку больницы. Он подчеркнул, что учреждение было единственным источником жизненно необходимой помощи для более чем 40 тысяч человек. Мустафа подчеркнул, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

В конце марта на севере Южного Судана начались бои между отрядами НОДС-О и правительственными войсками. 27 марта в столице страны Джубе был помещен под домашний арест первый вице-президент Южного Судана Риек Машар.

2 апреля в штате Юнити на севере Южного Судана вооруженные группы молодых людей захватили город Абиемном — административный центр одноименного округа.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.