В Махачкале ребенок не выжил после выпадения из окна дома

В Дагестане ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна пятого этажа, он не выжил. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Махачкале, на проспекте Петра. Полуторагодовалый ребенок при не уточненных обстоятельствах сорвался с пятого этажа. Прибывшие на место медики оказали ему помощь, но спасти не смогли.

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организована процессуальная проверка», – сообщается в публикации.

Сотрудникам СК РФ предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге из окна частного дома выпал семилетний мальчик. Родители оставили его со старшими детьми, на втором этаже пострадавший играл, но в какой-то момент выпал.

Ребенок упал на козырек, ударился о забор и приземлился на соседний участок. После этого пострадавшего госпитализировали, его состояние оценили как средней степени тяжести.

Ранее в Якутске ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, выпав из окна 9-го этажа.