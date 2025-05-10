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В Петербурге семилетний мальчик выпал из окна частного дома

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок выпал из окна второго этажа
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Выборгском районе Петербурга семилетний мальчик выжил после падения из окна частного дома, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в частном доме в Парголово. Родители уехали в магазин, оставив семилетнего сына под присмотром старших детей. Мальчик играл в комнате на втором этаже и выпал из окна.

Ребенок упал на козырек, ударился о забор и приземлился на участок соседей. Пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести. По словам главы семьи, его жена накануне помыла окна и забыла заблокировать их. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

Ранее российская школьница выпала из окна на седьмом этаже и выжила.

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