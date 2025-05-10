В Якутске маленький ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

В Якутске ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, выпав из окна 9-го этажа

В Якутске четырехлетний ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне «Борисовка-1», в квартире на девятом этаже. Подробности о том, по какой причине пострадавший выпал из окна и какие травмы он получил, не уточняются.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в крайне тяжелом состоянии, на данный момент ему оказывают необходимую помощь.

В ситуации разбираются сотрудники следственного комитета.

«В рамках процессуальной проверки проводится осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные мероприятия.

В ведомстве напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра даже на короткий промежуток времени и не ставить около окон предметы, которые помогут подобраться к подоконнику.

До этого в Петербурге семилетний мальчик выжил после выпадения из окна частного дома. Родители оставили ребенка со старшими детьми, но в какой-то момент мальчик упал на козырек, ударился о забор и приземлился к соседям.

Ранее в Краснодарском крае ребенок упал с большегруза на выставке военной техники.