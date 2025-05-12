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Найденная на заборе пермячка незадолго до инцидента устроилась на новую работу

Ura.ru: пермячка, которую нашли на штыре забора, работала поваром
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Девушку, которую нашли на острие забора в Перми, за некоторое время до инцидента устроилась на работу поваром. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на анонимный источник.

По словам собеседника, 18-летняя девушка училась на повара-кондитера и хотела работать по специальности. В текущем году она работала горничной в отеле, но спустя некоторое время уволилась. Затем она месяц не работала, незадолго до произошедшего пермячка устроилась помощником повара.

Девушку обнаружили на заборе около местного бара, штырь ограждения проткнул ей грудь. По словам работников, пострадавшая пришла в бар с подругой, но в какой-то момент зашла в туалет и не вернулась.

Сестра девушки предполагает, что родственницу могли изнасиловать. По версии следствия, с пострадавшей произошел несчастный случай. Ее возлюбленный усомнился в этой версии и потребовал, чтобы сотрудники СК разобрались в ситуации и нашли виновных.

Ранее родители возмутились кадрами с поваром из школьной столовой, моющей выброшенные котлеты.

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