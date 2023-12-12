Четырем чеченским селам вернули исторические названия

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении исторических наименований четырем высокогорным населенным пунктам Итум-Калинского района республики. Информацией об этом чеченский лидер поделился в своем Telegram–канале.

«Присвоены наименования населенным пунктам ЧР — «Гимара», «Кей», «Малхиста» и «Никара». По моему поручению с соответствующей инициативой выступил Парламент ЧР», – написал Кадыров.

Он отметил, что распоряжение о переименовании дал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

По словам Кадырова, переименованные села исторически входили в Галанчожский район республики, упоминания о котором чудом сохранились после высылки чеченского народа.

«Возвращаем былую красоту и великолепие колыбели чеченского общества», — подчеркнул политик.

До этого хакеры взломали сайт брянской областной думы и распространили фейк о присвоении одной из улиц города имени сына Рамзана Кадырова.

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