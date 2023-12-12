Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Четырем чеченским селам вернули исторические названия

Кадыров: высокогорным селам ЧР вернули названия Гимара, Кей, Малхиста и Никара

close
100%
Денис Абрамов/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении исторических наименований четырем высокогорным населенным пунктам Итум-Калинского района республики. Информацией об этом чеченский лидер поделился в своем Telegram–канале.

«Присвоены наименования населенным пунктам ЧР — «Гимара», «Кей», «Малхиста» и «Никара». По моему поручению с соответствующей инициативой выступил Парламент ЧР», – написал Кадыров.

Он отметил, что распоряжение о переименовании дал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

По словам Кадырова, переименованные села исторически входили в Галанчожский район республики, упоминания о котором чудом сохранились после высылки чеченского народа.

«Возвращаем былую красоту и великолепие колыбели чеченского общества», — подчеркнул политик.

До этого хакеры взломали сайт брянской областной думы и распространили фейк о присвоении одной из улиц города имени сына Рамзана Кадырова.

Ранее Волгограду временно вернули название Сталинград.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами