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Петербургская пенсионерка из-за аферистов лишилась 3,5 млн рублей и €1600

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,5 млн рублей и €1600
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Depositphotos

В Петербурге 79-летняя местная жительница лишилась сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Аферисты в течение двух недель совершали пенсионерке звонки, в ходе которых злоумышленники представлялись сотрудниками банка и убеждали пожилую женщину в необходимости перевести средства на «безопасный счет». В итоге пенсионерка сняла со своих счетов 3,5 миллиона рублей и €1600, которые передала неизвестному курьеру у своего дома.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц и выясняют обстоятельства случившегося.

До этого в московский пенсионер лишился квартиры и 14 млн рублей из-за мошенников. Во время первого разговора аферисты представились 78-летнему пенсионеру сотрудниками сотовой компании.

Ранее в Петербурге поймали курьера мошенников, укравшего у пенсионерки полмиллиона рублей.

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