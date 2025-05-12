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Названы сроки рассмотрения проекта о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Жуков: ГД рассмотрит проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума на этой неделе рассмотрит в I чтении законопроект о введении государственного регулирования приема в вузы на платное обучение. Об этом заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что изменения касаются закона «Об образовании в Российской Федерации».

С его помощью власти намерены регулировать платный прием на обучение по образовательным программам высшего образования в объеме, который определит правительство РФ с «учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей».

28 апреля стало известно, что кабмин поддержал законопроект при условии его доработки с учетом предложенных замечаний.

До этого председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума уже в рамках весенней сессии может принять закон, который предоставит правительству право контролировать количество платных мест в российских вузах.

Ранее в ГД рассказали, как россиянам получить бесплатную дачу и землю.

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