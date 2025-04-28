В России примут закон о регулировании платного обучения в вузах

Володин: закон о регулировании платного приема в вузы примут в весеннюю сессию

Госдума в рамках весенней сессии может принять закон, который предоставит правительству право контролировать количество платных мест в российских вузах. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей, передает ТАСС.

«Что касается полномочий, то это, конечно, уже вопрос парламента. Мы со своей стороны, как вы это видите, законодательную инициативу, которая такие полномочия дает, уже внесли в Государственную думу. Поэтому постараемся сделать все, чтобы в течение весенней сессии закон был принят и поступил на подпись президенту», — сообщил спикер ГД.

Законопроект также предусматривает утверждение порядка и сроков определения объема приема в учебные заведения страны.

Документ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

До этого стало известно, что в Госдуму намерены внести законопроект о запрете пальмового масла в молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции для школ, детских садов и вузов.

Ранее Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае.