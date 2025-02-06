Пьяный россиянин напал с ножом на бывшую сожительницу за отказ вернуться к нему

В Кировской области мужчина напал с ножом на женщину, чтобы вернуть ее

Житель Кильмезского района обвиняется в нападении на бывшую сожительницу, которая отказалась возвращаться к нему. Об этом сообщает СУ СК РФ Кировской области.

По данным следствия, инцидент произошел 4 февраля. 57-летний мужчина приехал к дому бывшей сожительницы. Он пытался вернуть возлюбленную. Получив от женщины отказ, он выхватил нож и вонзил его в грудь потерпевшей, после чего скрылся.

Спасти женщину не удалось. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Возбуждено уголовное дело, задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Астраханской области может получить пять лет колонии за похищение обидчика супруги. 36-летний житель села Копановка решил разобраться со знакомым своей супруги, который оскорбил ее. Обвиняемый остановил автомобиль под управлением своего 24-летнего знакомого и, угрожая мачете, заставил его пересесть в свой автомобиль. Мужчина насильно отвез потерпевшего к себе домой, где заставил извиниться перед женой, после чего нанес множество ударов рукояткой мачете в область головы и туловища.

Ранее ревнивец ударил нового знакомого топором после того, как застал его со своей женой.