В Красноярске судебные приставы вышли на должника-таролога

В Красноярске мужчина задолжал по алиментам своему несовершеннолетнему ребенку более 900 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Красноярскому краю.

По данным ведомства, должник был зарегистрирован на фиктивном адресе, не проживал по нему, не имел официальной работы и постоянного места жительства.

Судебные приставы установили, что мужчина проводит психологические консультации в интернете, а также оказывает услуги таролога и экстрасенса-целителя. По их данным, в одной из соцсетей у должника более семи тысяч подписчиков.

Согласно сообщению ФССП, судебный-пристав вступил в переписку с должником на его странице в соцсети и запросил консультацию таролога, пообещав повышенную оплату за скорейшее оказание услуги. Встречу назначили по по условному адресу проживания пристава — исполнителя. Прибывшего должника задержали и доставили в отдел судебных приставов по Октябрьскому району, где в его отношении составили административный протокол за неуплату алиментов без уважительных причин.

Мировой суд в Октябрьском районе арестовал таролога на 10 суток.

В конце апреля ФССП сообщала, что житель Новокузнецка в Кемеровской области выплатил долг по алиментам, превышавший 100 тысяч рублей, после того, как сходил на свидание с девушкой-приставом. По информации ведомства, мужчина длительное время не платил алименты в пользу двух своих детей, а сотрудникам ФССП не удавалось связаться с гражданином: официального дохода у него не было, контактный телефон отсутствовал, а по месту регистрации должника никогда не оказывалось.

Ранее Верховный суд назвал причины, которые освобождают от выплаты алиментов.