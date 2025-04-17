В Госдуме предложили вернуть прямые всенародные выборы мэров

Депутатская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) внесет в Госдуму предложения о возвращении прямых выборов мэров городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором законопроекта стал лидер СЗРП Сергей Миронов. В соответствии с ним планируется вернуть гражданам России право выбирать глав муниципалитетов. Таким образом будет восстановлено доверие людей к системе выборов и самоуправления и сохранена живая связь между населением и ближайшим к нему уровнем власти.

Миронов отметил, что в настоящее время в большинстве российских регионов применяется конкурсная модель, при которой муниципальные депутаты выбирают отобранных специальной комиссией кандидатов.

1 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который изменит избирательное законодательство России. Проект внесли в нижнюю палату парламента в феврале. Изменения охватывают множество аспектов избирательного процесса — от участия в голосовании граждан РФ, находящихся за границей, до норм регулирования фото- и видеосъемки на участках.

Ранее сообщалось, что в России не отменят голосование бумажными бюллетенями.