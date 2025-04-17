Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили вернуть прямые всенародные выборы мэров

СЗРП внесет в Думу законопроект о возвращении прямых всенародных выборов мэров
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Депутатская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) внесет в Госдуму предложения о возвращении прямых выборов мэров городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором законопроекта стал лидер СЗРП Сергей Миронов. В соответствии с ним планируется вернуть гражданам России право выбирать глав муниципалитетов. Таким образом будет восстановлено доверие людей к системе выборов и самоуправления и сохранена живая связь между населением и ближайшим к нему уровнем власти.

Миронов отметил, что в настоящее время в большинстве российских регионов применяется конкурсная модель, при которой муниципальные депутаты выбирают отобранных специальной комиссией кандидатов.

1 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона, который изменит избирательное законодательство России. Проект внесли в нижнюю палату парламента в феврале. Изменения охватывают множество аспектов избирательного процесса — от участия в голосовании граждан РФ, находящихся за границей, до норм регулирования фото- и видеосъемки на участках.

Ранее сообщалось, что в России не отменят голосование бумажными бюллетенями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами