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Хинштейн рассказал о разрушениях после новой атаки ВСУ по Курской области

Хинштейн: FPV-дрон ВСУ уничтожил жилой дом в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов атаковали поселок Глушково в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате удара ВСУ один жилой дом оказался полностью уничтожен, второй — загорелся. Хинштейн уточнил, что пострадавших, к счастью, нет, так как жители домов были эвакуированы из поселка в Курск.

«Уважаемые жители, враг продолжает свои отчаянные попытки разрушить нашу инфраструктуру и навредить мирным жителям. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье — там до сих пор крайне опасно!» — добавил Хинштейн, обращаясь к жителям Курской области после очередной атаки ВСУ.

До этого Хинштейн рассказал о пятилетней девочке, которая пострадала во время атаки украинского беспилотника. По словам главы Курской области, ее успешно прооперировали. Врачи региональной детской клинической больницы извлекли осколки из поясничной области ребенка. Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести.

Хинштейн заявил, что за ребенком установлен необходимый уход. Также была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром.

Ранее Хинштейн опубликовал видео из Рыльска после ракетного удара.

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Атаки на Курскую область
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