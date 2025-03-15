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В Грузии застрелили брата одного из влиятельных воров в законе

SHOT: в Тбилиси убили брата влиятельного вора в законе

В Тбилиси застрелили Левана Джангвеладзе — брата влиятельного вора в законе Мераба Сухумского и друга лидера Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Игоря Жирноклеева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в 60-летнего мужчину выстрелили несколько раз вечером на улице Чавчавадзе. Убийца якобы поджидал его неподалеку от ресторана, а после расправы скрылся с места.

По словам очевидцев, некоторые из девяти пуль попали в кафе рядом с местом убийства и выбили стекла. Уточняется, что грузинские силовики начали расследование, но подозреваемый еще не задержан.

«‎Известно, что Джангвеладзе прилетел из-за границы на похороны знакомого, по городу передвигался в сопровождении охраны. По одной из версий, убийство связано с конфликтом между Джангвеладзе и Шакро Молодым. По нашей информации, Джангвеладзе принадлежали три типографии в Москве», — говорится в сообщении.

Леван Джангвеладзе, пишет SHOT, принимал участие в криминальных войнах своего брата Сухумского и вел его дела, в том числе бизнес. Его имя связывали с ликвидацией Япончика и Деда Хасана.

Ранее в Якутии 14 участников ОПГ осудили за организацию проституции.

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