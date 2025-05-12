Синоптик предупредил о сильных дождях в Москве

В Москве выпадет до 7-9 мм осадков во вторник, 13 мая. Об этом заявил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В связи с тем, что Москва окажется на орбите активного циклона, в столице прогнозируется пасмурная и довольно дождливая погода с максимальной интенсивностью осадков днем и вечером, отметил он.

Если в столице прольется до 7-9 мм осадков, то по региону — до 9-14 литров дождевой воды на метр площади или 1/5 от месячной нормы осадков, уточнил Тишковец.

Синоптик добавил, что ближайшей ночью в Москве ожидается от +1 до +4°C, днем — от +5 до +8°C, что аномально холодно для мая и соответствует климатической норме середины осени.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах РФ в ближайшие дни будут ночные заморозки. По его словам, ночью температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до -5°C. Кроме того, возможны заморозки до -2°C. Синоптик отметил, что понижение температуры до таких показателей произойдет даже на юге, в степных районах Крыма.

Ранее синоптик опроверг прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом.