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Россиянам пообещали ночные заморозки и понижение температуры до -5°C

Синоптик Вильфанд предупредил о ночных заморозках в пяти округах России
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MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах РФ в ближайшие дни будут ночные заморозки, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночью температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до -5°C. Кроме того, возможны заморозки до -2°C. Синоптик отметил, что понижение температуры до таких показателей произойдет даже на юге, в степных районах Крыма.

«До вторника (13 мая. — «Газета.Ru») прогнозируются заморозки в Калининградской, Тамбовской, Липецкой, Костромской, Курской, Тульской областях — от -1 до -2°C», — сказал метеоролог.

До этого стало известно, что перепады температур в России привели к тому, что от заморозков пострадало 120 тыс. га сахарной свеклы из более чем 1 млн га посеянных. Председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ Андрей Бодин заявил, что аграриям придется пересеять 12% посевов. Больше всего от холода пострадала сахарная свекла в Белгородской, Липецкой и Курской областях.

Ранее россиянам рассказали, когда появится намек на майское тепло.

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