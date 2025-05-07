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Синоптик опроверг прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом

Синоптик Вильфанд: прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом — фейк
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Максим Блинов/РИА Новости

Прогнозы об аномальной жаре и смерчах летом не соответствуют действительности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Царьградом».

По словам синоптика, информации о подобных аномалиях от Гидрометцентра не поступало. Он подчеркнул, что речь может идти о средней глобальной температуре, связанной с повышением тепловых показателей Мирового океана.

«Ведущие климатологи, ведущие специалисты и нашей страны, и за рубежом, говорят о средней глобальной температуре нынешнего года», – отметил Вильфанд.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила агентству «Метеоновости», что потепление придет в Москву в середине мая. При этом отмечено, что до 12 мая температура воздуха будет находиться в пределах +11...+13°C.

Ранее Вильфанд рассказал, что погода 9 мая будет ниже нормы в большинстве регионов России.

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