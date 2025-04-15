Россияне заявили об уникальности отечественного цирка

Большая часть россиян — восемь из десяти — считают цирк частью национального культурного наследия. Такие результаты опроса жителей страны, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), были представлены на весенней пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню цирка.

Согласно опросу, 90% зрителей, побывавших в цирке за последний год, мечтают снова увидеть цирковое шоу. Причиной интереса респондентов стала незабываемая атмосфера и возможность насладиться первоклассными трюками.

По мнению россиян, российский цирк делает уникальным прежде всего уникальные мастера своих жанров и сложность их трюков (37%), знаменитые цирковые династии (35%) и номера с животными (24%).

Россияне почти единогласно ассоциируют отечественный цирк с образами знаменитых артистов, таких как Юрий Никулин, Олег Попов, династия Запашных, а также с образами животных — медведем и тигром.

Зрители характеризуют цирк как яркое и красочное шоу, отдельно отмечая интригующие сюжеты с единой драматургией постановки. При этом целевая аудитория цирка расширяется, сегодня это не только семьи с детьми, но и молодежь, и взрослая аудитория, констатировали социологи.

«Российский цирк является частью нашего культурного кода, — заявил директор Департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих.

Он отметил, что зрители желают видеть цирк современным и многогранным.

Уникальным компонентом российского цирка респонденты назвали выступления с животными.

Россияне воспринимают дрессировщика как друга и партнера животного (47%), учителя и лидера (46%), который помогает раскрыть потенциал и способности животного.

Дрессировщик воспринимается респондентами как профессионал, приоритетом для которого является благополучие и психологический комфорт животного.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что российский цирк является живой часть культуры, которая неустанно развивается.

«Зритель меняется, меняются его ожидания, и мы, как индустрия, тоже должны меняться. При этом мы бережно сохраняем традиции, развиваем инклюзию, внедряем технологии и даже используем роботов. Российский цирк совершенствуется, чтобы удивлять и восхищать!», — резюмировал Беляков.

Всемирный день цирка в этом году отмечают 19 апреля.