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Запашный объяснил, в каких случаях животных нельзя выводить на арену цирка

Запашный: по нескольким приметам понятно, стоит ли выводить животное на арену
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РИА Новости

Даже дрессированные животные периодически проявляют свой дикий характер — в таком состоянии их нельзя выводить на арену цирка. Специалист может это понять по некоторым признакам, рассказал профессиональный дрессировщик Эдгар Запашный Общественной Службе Новостей.

«Как и у человека, так и у диких кошек, лошадей и иных зверей есть свой нрав, — пояснил он. — У них может меняться настроение, животное взрослеет и иногда может воспринимать какие-то требования уже не так, как раньше».

Дрессировщик должен вовремя это заметить и позаниматься с животным дополнительно, добавил Запашный. При этом он подчеркнул, что любой профессионал знает: если лошадь очень веселая в определенный день, то работать с ней будет опасно — нужно, чтобы она набегалась и успела усмирить свой пыл

Распространяется это и на диких кошек, отметил дрессировщик. Он рассказал, что вместе с братом готовится выпустить книгу о дрессуре диких животных. Однако это не общая для всех методичка — все-таки к каждому зверю нужен свой подход, заключил Запашный.

Ранее Эдгар Запашный вспомнил о необычном подарке от папы Римского Франциска.

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