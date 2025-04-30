Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 1,2 тысячи курьеров-нелегалов нашли в Петербурге во время рейдов

В Петербурге обнаружили более 1,2 тысячи курьеров-нелегалов

В Петербурге во время рейдов обнаружили более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов, работающих курьерами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В ходе проверок, которые длились более месяца, правоохранительные органы выявили свыше 1200 курьеров-иностранцев, нарушавших миграционное законодательство. Более 500 нелегалов помещены в центры содержания для последующего выдворения.

Также составлено 113 административных протоколов по статье 18.15 КоАП РФ в отношении работодателей. Проверено свыше 250 «дарксторов» и помещений курьерских служб — на каждом третьем объекте были обнаружены нелегально работающие мигранты.

Кроме того, стражи порядка изъяли 2400 электровелосипедов, которые направлены на спецстоянки для технической экспертизы. Также в связи с выявлением большого числа нелегалов проверке подверглись девять организаций-агрегаторов, предоставлявших услуги иностранных курьеров.

Ранее более сотни нелегалов обнаружили во время проверки на подмосковной фабрике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами