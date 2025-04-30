Более 1,2 тысячи курьеров-нелегалов нашли в Петербурге во время рейдов

В Петербурге обнаружили более 1,2 тысячи курьеров-нелегалов

В Петербурге во время рейдов обнаружили более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов, работающих курьерами. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В ходе проверок, которые длились более месяца, правоохранительные органы выявили свыше 1200 курьеров-иностранцев, нарушавших миграционное законодательство. Более 500 нелегалов помещены в центры содержания для последующего выдворения.

Также составлено 113 административных протоколов по статье 18.15 КоАП РФ в отношении работодателей. Проверено свыше 250 «дарксторов» и помещений курьерских служб — на каждом третьем объекте были обнаружены нелегально работающие мигранты.

Кроме того, стражи порядка изъяли 2400 электровелосипедов, которые направлены на спецстоянки для технической экспертизы. Также в связи с выявлением большого числа нелегалов проверке подверглись девять организаций-агрегаторов, предоставлявших услуги иностранных курьеров.

Ранее более сотни нелегалов обнаружили во время проверки на подмосковной фабрике.