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Более сотни нелегалов обнаружили во время проверки на подмосковной фабрике

РЕН ТВ: в Подмосковье на фабрике обнаружили более сотни нелегалов
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Подмосковье силовики проверили фабрику и обнаружили там более сотни нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Полицейские и военные следователи организовали проверку на одной из фабрик в городе Реутове. Там они во время неожиданного визита нашли большое число иностранцев, которые начали спешно бросать свои импровизированные жилища, расположенные прямо в здании мануфактуры, и пытаться скрыться. Отмечается, что сбежать пытались даже те, у кого было все в порядке с документами.

В результате проверки силовики выявили более сотни нелегалов, теперь им грозит депортация. Большинство сообщили, что приехали недавно и не успели оформить трудовой патент. Также правоохранители нашли более 30 человек, которые получили паспорт РФ, но не встали на воинский учет — им вручили повестки в военкомат.

Ранее силовики накрыли овощебазу российского миллионера и вывезли мигрантов.

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