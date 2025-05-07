В Москве курьер исполнял обязанности гаишника, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как доставщик еды регулировал движение автомобилей

В Москве курьер регулировал движение автомобилей из-за сломанного светофора. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«На перекрестке сломался светофор, доставщик не растерялся и взял на себя роль регулировщика», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как курьер стоит на проезжей части и указывает автомобилям, куда ехать.

По информации источника, инцидент произошел возле метро «Академическая».

До этого сообщалось, что во Владивостоке в районе Второй речки седьмого мая водитель блокировал проезд автомобилю скорой помощи. В этот момент внутри находился человек с ожогами в тяжелом состоянии. Видеорегистратор автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как Honda не пропускает скорую на проезжей части и не перестраивается на соседнюю полосу. По словам водителя, в момент инцидента в иномарке находились четыре человека.

Ранее в Москве Lada Granta блокировала проезд скорой с мигалками.