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Дедушка несколько лет развращал маленькую внучку в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти мужчину задержали за совращение внучки-пятиклассницы
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Depositphotos

В Ленинградской области 57-летнего мужчину задержали по подозрению в совращении 12-летней внучки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Гатчине. Местный житель подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей родной внучки. Предварительно, мужчина начал домогаться девочки, когда ей исполнилось десять лет, пользуясь отсутствием бабушки дома.

После начала домогательств школьница на протяжении двух лет не решалась рассказать о происходящем взрослым. После очередного эпизода она обратилась на телефон доверия. Психолог, выслушавший ребенка, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Подозреваемого поместили в изолятор. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.

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