Дедушка несколько лет развращал маленькую внучку в Ленобласти

В Ленинградской области 57-летнего мужчину задержали по подозрению в совращении 12-летней внучки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Гатчине. Местный житель подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей родной внучки. Предварительно, мужчина начал домогаться девочки, когда ей исполнилось десять лет, пользуясь отсутствием бабушки дома.

После начала домогательств школьница на протяжении двух лет не решалась рассказать о происходящем взрослым. После очередного эпизода она обратилась на телефон доверия. Психолог, выслушавший ребенка, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Подозреваемого поместили в изолятор. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.