Стало известно о продлении контракта с Шойгу о прохождении воинской службы

РИА Новости: контракт с Шойгу о прохождении воинской службы продлили до 2030-го

Власти продлили контракт с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу о прохождении воинской службы на пять лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет — до 2030 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службе аппарата Совбеза информацию об этом также подтвердили.

В марте 2025 года Шойгу заявил, что РФ пригласит представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Москве в мае текущего года.

По его словам, договоренность о присутствии на этой встрече уже подтвердили представители более 100 стран.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ и назначил своим помощником. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ был назначен Сергей Шойгу, ранее покинувший пост министра обороны.

Ранее Шойгу заявил о программах в НАТО и ЕС по подготовке к конфликту с Россией.