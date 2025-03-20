Шойгу: Россия пригласит США в Москву на международную встречу по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что РФ пригласит представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Москве в мае текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, договоренность о присутствии на этой встрече уже подтвердили представители более 100 стран.

Международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности РФ с 2010 года. В 2025 году она состоится в столице России 27-29 мая.

В конце февраля Сергей Шойгу встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине.

В ходе переговоров секретарь Совбеза РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня в истории. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против третьих сторон и служит примером отношений между великими державами.

Ранее Шойгу заявил о деструктивной роли украинской конституции для мирных договоренностей.