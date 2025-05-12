Губернатор Ивановской области назвал главную проблему в жизни региона

Главная проблема Ивановской области — это низкие доходы населения. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор региона Станислав Воскресенский, передает ТАСС.

«Главную нашу проблему вы знаете — это низкие доходы людей. <...> Но мы, конечно, стимулируем не только приход новых инвестиций, но и модернизацию старых производств, с тем чтобы росла производительность труда, а значит, в итоге и зарплата нашим гражданам», — заявил Воскресенский.

Губернатор добавил, что ряд новых производств в Ивановской области предлагают жителям региона более высокие зарплаты — в том числе первое предприятие по производству мембранных тканей полного цикла.

Также Станислав Воскресенский попросил президента России Владимира Путина помочь в развитии малых городов Ивановской области.

Президент РФ в ходе разговора обратил внимание на то, что в Ивановской области отмечается дефицит врачей на душу населения. Воскресенский пообещал проработать этот вопрос, сделав условия для медицинских работников в регионе более привлекательными.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.