Губернатор Ивановской области попросил о помощи в развитии малых городов

Губернатор Станислав Воскресенский попросил президента России Владимира Путина помочь в развитии малых городов Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диалог политиков.

«Я попросил бы ваше поручение правительству: все-таки разработать комплекс мер <...> по поддержке развития инфраструктуры и привлечения инвестиций в малые города. Еще раз говорю, речь не о сохранении, а о том, чтобы эти малые города нашей страны становились точками роста», — обратился Воскресенский.

Также Путин в диалоге с Воскресенским обратил внимание на то, что в Ивановской области отмечается дефицит врачей на душу населения. Воскресенский пообещал проработать этот вопрос, сделав условия для медицинских работников в регионе более привлекательными.

В прошлый раз Путин принимал в Ново-Огарево Воскресенского в 2023 году.

Также мэр Арзамаса Александр Щелоков заявил, что России важно создавать условия и правила, при которых бизнес получит возможность вкладываться в социальную инфраструктуру малых городов.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.