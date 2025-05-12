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Полет второго в истории польского космонавта на МКС в мае оказался сорван

Defence24: полет польского космонавта Узнаньского на МКС перенесли на июнь
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NASA

Полет польского космонавта Славоша Узнаньского на Международную космическую станцию (МКС) в рамках миссии Ах-4 перенесли с мая на июнь. Об этом сообщил портал Defence24 со ссылкой на источники.

По данным издания, задержка может быть вызвана техническими проблемами, связанными с транспортной капсулой миссии. Кроме Узнаньского в состав экипажа Ах-4 входят американка Пегги Уитсон, которая является командиром миссии, индийский летчик-испытатель Шубханшу Шукла и венгерский инженер Тибор Капу. Точная дата их полета на МКС не раскрывается.

До сих пор в космосе побывал только один космонавт из ПольшиМирослав Гермашевский. Он совершил полет 27 июня 1978 года на советском корабле «Союз-30».

До этого администрация президента США Дональда Трампа предложила прекратить разработку миссии НАСА Mars Sample Return по доставке образцов грунта с Марса.

Согласно пояснительной записке к бюджету на 2026 год, расходы на миссию оказались слишком большими и не соответствуют изначальным оценкам. Кроме того, ее цели могут быть достигнуты пилотируемыми миссиями на Марс.

Ранее Трамп предложил вывести МКС из эксплуатации к 2030 году.

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