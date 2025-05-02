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В США могут отменить миссию НАСА по возврату проб с Марса

Белый дом: Трамп предложил отменить миссию НАСА по возврату проб с Марса
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NASA/JPL-Caltech/MSSS

Администрация президента США Дональда Трампа предложила прекратить разработку миссии НАСА по доставке образцов грунта с Марса (Mars Sample Return). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к бюджету на 2026 год.

В документе отмечается, что миссия Mars Sample Return значительно превышает бюджет, а ее цели будут достигнуты пилотируемыми миссиями на Марс. Она должна была стать первой попыткой НАСА доставить образцы марсианского грунта на Землю, однако ее реализация отложена как минимум до 2030-х годов. Ее стоимость при этом сильно выросла по сравнению с изначальными оценками.

В конце марта газета The Wall Street Journal писала, что предприниматель, миллиардер, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов космического агентства НАСА, чтобы перераспределить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс. По информации издания, Маск намерен назначить преданных людей, которые будут помогать ему.

Ранее Россия и США договорились согласовать сроки работы МКС.

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