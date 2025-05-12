Хинштейн сравнил с сериалом ремонт парка «Патриот» в Курске

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ремонт парка «Патриот» напоминает сериал, поскольку проблемы с благоустройством территории продолжаются, а ответственные перекладывают вину друг на друга. Об этом глава региона заявил в ходе еженедельного заседания правительства.

Обращения по вопросу неудовлетворительного состояния парка поступили от местных жителей, которые сообщили, что в клумбах растут сорняки, а на «Триумфальной арке» в некоторых местах отвалилась плитка.

«И по поводу нашего мемориала «Патриот», на котором мы с вами 9 мая вечером снова встречались, история практически переходит в сериал, потому что то, что могли сделать силами пользователей леса и минприроды и подрядных организаций, сделано, плитка заделана, территория благоустроена, за что признателен», — заявил Хинштейн.

Губернатор отметил, что часть установленного оборудования в парке не работает, включая освещение и систему видеонаблюдения. Глава региона добавил, что лично убедился в наличии проблем на территории парка и призвал подрядчика «Добрый Дом» завершить работы на территории.

Ранее Хинштейн поручил проверить расходы минприроды Курской области.