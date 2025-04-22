Мэр Арзамаса призвал объединить ресурсы бизнеса и власти для развития малых городов

В России важно создавать условия и правила, при которых бизнес получит возможность вкладываться в социальную инфраструктуру муниципалитетов. Об этом RuNews24.ru рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

«Чтобы объект, который мы, скажем, планируем через 5-10 лет, имел шансы вне стандартных бюджетных правил появиться раньше», — рассказал Щелоков.

По его словам, эту тему он поднял в рамках первого дня итогового этапа II Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», в ходе которого прошла встреча глав муниципалитетов с президентом России Владимиром Путиным. Мэр Арзамаса подчеркнул важность объединения ресурсов бизнеса и власти для развития малых городов.

Кроме того, он указал на необходимость совершенствования инструментов соглашений между инвесторами и властью в плане сроков, качества и объема выполнения работ. Мэр также предложил рассмотреть государственные программы, приоритетность решений в которых смогут определить жители и бизнес.

Первый день форума прошел в Национальном центре «Россия» Москвы, его организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где пообщается с главами муниципальных образований из разных регионов страны.

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