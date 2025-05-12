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Названо число зрителей, посмотревших парад Победы в прямом эфире

Mediascope: парад Победы в Москве в прямом эфире посмотрели около 38 млн человек
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Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Доля россиян, которые смотрели трансляцию Парада на Красной площади, превысила 93% от общего объема всей аудитории. Всего посмотрели более 38 млн человек, пишет ТАСС, ссылаясь на компанию Mediascope.

«Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории) достиг 28%», — сказано в сообщении.

Из данных следует, что в сравнении с прошлым годом показатель вырос на 9%. В 2024 году парад в прямом эфире смотрели 84% телезрителей в РФ, а рейтинг трансляции достиг 23,9%. Общая аудитория тогда составила 32,5 млн человек.

В Параде 9 мая приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств, в том числе более 1,5 тыс. военнослужащих-ветеранов специальной военной операции.

Ведущие мировые СМИ заявили, что прошедшие мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в особенности военный парад на Красной площади, стали «грандиозным» праздником.

Ранее глава «Уралвагонзавода» Потапов рассказал, что после участия в параде технику отправят в зону СВО.

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