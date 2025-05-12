Глава Кирова попросил у жителей прощения за убранные у Вечного огня цветы

Мэр Кирова извинился после того, как коммунальщики убрали цветы от Вечного огня

Мэр Кирова Вячеслав Симаков извинился после того, как подрядчики-коммунальщики убрали цветы от Вечного огня, принесенные туда местными жителями. Об этом Симаков написал в Telegram-канале.

«В минувшие праздники в нашем городе произошел неприятный инцидент, связанный с тем, что у мемориала Победы в Великой Отечественной войне подрядчики начали убирать цветы, которые туда принесли горожане, чтобы почтить память защищавших Родину на полях сражений. Как мне доложили, цветы убирали по указанию одного из заместителей руководителя территориального управления по Первомайскому району», — написал Симаков.

Он добавил, что чиновник принял это решение самостоятельно и был по итогу наказан лишением премии.

Симаков также извинился перед жителями Кирова.

До этого жители Одессы продолжили традицию возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу 9 мая, несмотря на официальное переименование этого дня на Украине в «День Европы» и риск быть задержанными.

Ранее в Британии сравнили празднование Дня Победы в Москве и Киеве.