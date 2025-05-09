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Одесситы в День Победы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу

Одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 9 мая
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Klara Bakalarova/Shutterstock/FOTODOM

Жители Одессы продолжили традицию возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу 9 мая, несмотря на официальное переименование этого дня на Украине в «День Европы». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

К трем часам дня подножие монумента было полностью покрыто цветами. Однако доступ к памятнику был ограничен: полиция и Национальная гвардия проверяли документы у всех желающих подойти к мемориалу. Тех, кто не имел при себе паспорта, разворачивали, что периодически приводило к конфликтам.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 9 мая «Днем Европы», что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Тем не менее, во многих городах, включая Одессу, граждане продолжают отмечать дату как День Победы.

9 мая сообщалось, что на Украине правоохранители задерживают жителей, отмечающих 9 Мая. Так, в парке Славы в Киеве задержали пенсионерку за то, что она пришла в общественное место в пилотке с красной звездой. Позже местные силовики запретили женщине публично слушать песню «День Победы», а также задержали нескольких пенсионеров за исполнение советских хитов. В российском МИД призвали «не сдаваться» тех, кто вынужден отмечать День Победы «за закрытыми ставнями». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии сравнили празднование Дня Победы в Москве и Киеве.

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