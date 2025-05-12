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Россиянам рассказали, какие напитки негативно влияют на сон и память

Биохакер Молоствова: алкоголь негативно влияет на сон и память
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Алкогольные напитки могут замедлить активность электрических импульсов в нейронах и негативно повлиять на сон и память человека. Об этом RuNews24.ru рассказала биохакер Мария Молоствова.

«Алкоголь пагубно влияет на качество сна многими способами», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, они могут спровоцировать частые пробуждения и мешать восстановительным свойствам сна, а также препятствовать быстрому сну, необходимому для восстановления и интеграции новой информации. При распаде алкоголя в организме образуются альдегиды, которые мешают этой фазе сна и приводят к дефициту сна со сновидениями.

Молоствова призвала контролировать потребление алкоголя и не пить его перед сном.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина в разговоре с «Газетой.Ru» призвала не смешивать алкоголь и газировку, так как это значительно усиливает нагрузку на организм. По словам врача, это связано с тем, что газировка ускоряет всасывание алкоголя. Вторая причина — двойной удар по печени и поджелудочной. Как объяснила специалист, для этих органов «самое сложное» — это сахара и токсины.

Ранее в России предложили ввести биометрию при покупке алкоголя.

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