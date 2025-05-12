Россиян предупредили, почему нельзя запивать алкоголь газировкой

Многие коктейли предполагают смешивание алкоголя с газировкой. Да и чистый алкоголь нередко запивают газированными напитками. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина, смешивать алкоголь и газировку крайне не рекомендуется, так как это значительно усиливает нагрузку на организм.

Во-первых, по словам врача, это связано с тем, что газировка ускоряет всасывание алкоголя.

«Пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка. Это делает ее более проницаемой, и алкоголь быстрее всасывается в кровь. Результат? Пьянеете быстрее и сильнее, теряете контроль раньше, чем планировали. Хотя казалось бы: разбавил алкоголь и вероятность напиться меньше… На деле же, все в точности наоборот», — рассказала Хайкина.

Вторая причина — двойной удар по печени и поджелудочной. Как объяснила специалист, для этих органов «самое сложное» — это сахара и токсины.

«Мешая газировку и алкоголь, вы даете органам удвоенную нагрузку. Печень и поджелудочная вынуждены в спешке перерабатывать и то, и другое. Это не просто «нагрузка» — это перегрузка, особенно если таких коктейлей не один. А согласитесь, остановиться на одном коктейле не всегда удается», — предупредила врач.

Третья причина — высокая калорийность. Виски-кола, ром-кола, водка с лимонадом — это десятки грамм сахара. Калории пустые, насыщения ноль. К тому же, как напомнила эндокринолог, алкоголь усиливает аппетит.

Четвертая опасность — скачки сахара. Сладкая газировка вызывает резкий скачок глюкозы, а алкоголь — замедляет ее переработку. Это может привести к сильной слабости, дрожи, потливости, а в некоторых случаях — даже к риску гипогликемии, особенно у людей с нарушением обмена веществ.

Пятая причина не смешивать алкоголь и газировку — более тяжелое похмелье. Как объяснила Хайкина, сочетание сахара, газа и спирта усиливает обезвоживание и нарушает электролитный баланс. Это значит: с утра вас может ждать не просто головная боль, а полное ощущение разбитости, слабость, раздражительность и тошнота.

«Важно понимать, что коктейль — это не «легкий напиток», а зачастую маскировка довольно большой дозы алкоголя плюс сахара. Вот как это выглядит по факту. И чтобы избежать проблем со здоровьем важно соблюдать меру в употреблении алкогольных коктейлей. Безопасная норма для одного вечера: для женщин — максимум 1 коктейль, для мужчин — максимум 1–2 коктейля. Но даже зная норму, можно смело перепить. Поэтому необходимо знать еще парочку правил: алкоголь в коктейле должен быть не очень крепким (до 20–25 г чистого спирта); коктейль не должен быть сладким (минимум сиропов, ликеров, сладких газировок); перед вечеринкой необходимо хорошенько поесть и в течении вечера не забывать про обычную воду», — резюмировала специалист.

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