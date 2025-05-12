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В Польше обвинили двух украинцев в поджоге ТЦ

RMF FM: прокуратура Польши предъявила обвинения двум украинцам в поджоге ТЦ
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польская прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Украины в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что эти украинцы сотрудничали с поджигателями. По данным прокуратуры, один из мужчин, Даниил Б., якобы получил задание из России записать на камеру пожар в зале и тушение. Второго подозреваемого по имени Александр В. прокуратура назвала заказчиком видеозаписей.

По данным радиостанции, Даниил Б., который находится под стражей в Литве, подозревается в причастности к деятельности иностранной разведки против Польши и совершении диверсии. Похожие обвинения были выдвинуты против Александра В, но они не были ему предъявлены, поскольку мужчина якобы находится на территории России. В его отношении было выдано ходатайство о европейском ордере на арест.

Крупный пожар в торговом центре на Марывильской 44 в Варшаве произошел 12 мая 2024 года. Полностью сгорело 1400 магазинов и пунктов обслуживания. Власти Польши считают, что пожар произошел в результате поджога, по заказу спецслужб РФ. При этом никаких доказательств этому нет.

В ответ на заявления о якобы участии России в поджоге ТЦ глава польской дипломатии Радослав Сикорский объявил о закрытии российского генерального консульства в Кракове. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва ответит на решение польских властей.

Ранее посла РФ вызвали в МИД Польши на фоне закрытия российского генконсульства.

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