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Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд попал в больницу в Москве

«112»: в Москве госпитализировали зампосла Великобритании в России Томаса Додда

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Телеграм-канал «112»

Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источников канала, дипломата забрали рано утром 27 октября в больницу, когда он почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас Додд находится на обследование у врачей, но, как утверждается, его жизни ничего не угрожает.

Том Додд оказался в центре внимания СМИ после того, как 24 октября набросился на журналистов в московском аэропорту Внуково, куда приехал, чтобы встретить главу директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Кристофера Аллана и его заместителя. Дипломат вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул другую сотрудницу СМИ, которая хотела задать ему вопрос.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, ситуация стала примером состояния властей Британии. Захарова предложила дипломату отправиться к журналистам с извинениями.

Ранее посол рассказал, как Британия давит на российских дипломатов.

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