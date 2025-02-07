В Москве завели дело по обращению журналистки, пострадавшей при интервью

В Москве заведено уголовное дело после обращения внештатного журналиста, которая пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов, прибывших в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Журналистка обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Она рассказала, что во время выполнения редакционного задания занималась фото- и видеосъемкой, а также пыталась взять интервью у дипломатов из Великобритании, находившихся в Москве. В этот момент, по ее словам, один из сотрудников британского посольства в России толкнул ее, что привело к потере ею равновесия.

«Сотрудниками отдела дознания ЛО МВД России в аэропорту Внуково возбуждено уголовное дело по заявлению 23-летней жительницы Подмосковья — внештатного корреспондента одного из сетевых изданий. Она обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному, причинившему ей физический и моральный вред на территории аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева», — говорится в сообщении.

23 октября прошлого года заместитель посла Великобритании в России Том Додд напал на российского журналиста в аэропорту Внуково. На кадрах видно, что дипломат вырвал бейдж у одного из журналистов, а также толкнул другую сотрудницу СМИ, которая хотела задать дипломату вопрос. Позже Додд отдал документ журналисту обратно.

Ранее Том Додд попал в больницу в Москве.