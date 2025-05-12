Россиянка ударила ребенка ножом в грудь из-за плохой нарезки овощей для новогоднего стола

В Татарстане осудили 48-летнюю местную жительницу, которая ударила 13-летнего ребенка ножом в грудь перед Новым годом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 31 декабря 2024 года в селе Нижнее Кучуково. Женщина, являвшаяся опекуном мальчика, во время конфликта из-за неправильного нарезания овощей для салата ударила его ножом в грудь. В результате ребенок получил проникающее ранение с повреждением легкого, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, признал подсудимую виновной по ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период.

До этого петербуржец выпрыгнул в окно, спасаясь от жены, ударившей его ножом в грудь. Агрессорша последовала за ним.

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