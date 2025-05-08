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Пьяный мужчина бросил нож в подростка и ранил ему голову в новосибирском дворе

В Новосибирске пьяный мужчина ранил школьнику голову, бросив в него нож

В Новосибирске мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил в подростка нож и ранил ему голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Анонимный Новосибирск».

Инцидент произошел в одном из дворов города. Пьяный мужчина повел себя агрессивно в отношении несовершеннолетнего и бросил в него нож. Произошедшее попало на видео, и на кадрах видно, как пострадавший хватается за голову, а остальные кричат.

В результате подросток оказался травмирован — у него появилась рана на голове. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Ингушетии подростку вонзили нож в грудь на улице. Вред, причиненный здоровью несовершеннолетнего, оценили как тяжкий. Возбуждено уголовное дело, следователи и криминалисты расследуют случившееся.

Ранее в Великом Новгороде подросток ударил сверстника ножом во время ссоры.

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