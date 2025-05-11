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Петербуржец выпрыгнул в окно, спасаясь от жены, ударившей его ножом в грудь

В Петербурге раненый мужчина выпрыгнул в окно, спасаясь от жены с ножом
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Depositphotos

В Петербурге мужчина выпрыгнул в окно, спасаясь от жены, которая ударила его ножом в грудь. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел, когда супруги гостили у знакомых во Фрунзенском районе, где после совместного распития алкоголя между мужем и женой вспыхнул конфликт. Предварительно, женщина нанесла супругу ножевое ранение в грудь, после чего мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, спасаясь от нее. Агрессорша последовала за ним, также выпрыгнув с ножом в руках.

Оба пострадавших были госпитализированы. У мужчины диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки, повреждения внутренних органов и сотрясение мозга, его состояние оценили как тяжелое. Женщина поступила с компрессионным переломом позвоночника в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно, что россиянке грозит до 10 лет заключения из-за спора о роли женщин в семейной жизни.

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