Подростка отправили на обязательные работы за нацистский выкрик в петербургском ТЦ

В Петербурге осудили подростка за публичную демонстрацию любви к Адольфу Гитлеру. О решении Санкт-Петербургского городского суда сообщает 78.ru.

Весной прошлого года девятиклассника обвинили в реабилитации нацизма и арестовали. По версии следствия, 11 марта 16-летний юноша выкрикивал нацистское приветствие и вскидывал руку, находясь в ТЦ «Меркурий», а его приятель снимал это на камеру телефона. Позже видеозапись появилась в соцсетях.

Подросток находился под стражей с 11 по 12 марта 2024 года, и суд учел это при вынесении приговора. В итоге юноше назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Ранее в российском регионе подростка обвинили в нацизме за надетый китель.